В два района Азербайджана газ подается с ограничениями

БАКУ /Trend/ - С сегодняшнего утра начались наладочные работы на несущем подземном газопроводе среднего давления на отрезке от просппекта Мугань до проспекта Гейдара Алиева в Сабирабадском районе, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на ПО Азеригаз.

В период работ газ в часть райцентра будет подаваться с перебоями.

Также на линии в направлении села Вельвеле Хачмазского района будут проведены ремонтно-восстановительные работы, поэтому газоснабжение у группы абонентов приостановлено.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.