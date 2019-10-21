В два района Азербайджана газ подается с ограничениями

21 октября 2019 12:38 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - С сегодняшнего утра начались наладочные работы на несущем подземном газопроводе среднего давления на отрезке от просппекта Мугань до проспекта Гейдара Алиева в Сабирабадском районе, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на ПО Азеригаз.

В период работ газ в часть райцентра будет подаваться с перебоями.

Также на линии в направлении села Вельвеле Хачмазского района будут проведены ремонтно-восстановительные работы, поэтому газоснабжение у группы абонентов приостановлено.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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