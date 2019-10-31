В Баку при поддержке Azercell пройдут V Детские паралимпийские игры

31 октября 2019 16:48 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - 14 ноября в Абшеронском Олимпийском спортивном комплексе пройдут V Детские паралимпийские игры, организованные Национальным паралимпийским комитетом при поддержке ООО "Azercell Telekom" и представительством ЮНИСЕФ в Азербайджане, сообщает Trend.

Участники из разных регионов нашей страны будут соревноваться в семи видах спорта. Наряду с местными паралимпийцами, за победу будут бороться также атлеты из Грузии. В играх ожидается участие 163 паралимпийцев.

На протяжении своей многолетней деятельности инициатор большого количества социальных проектов "Azercell Telekom”, оказывает поддержку Детскому паралимпийскому комитету с 2014 года. Таким образом, компания способствует интеграции в общество детей и подростков с ограниченными возможностями.

Следует отметить, что в 2013 году впервые в международной практике при Национальном паралимпийском комитете Азербайджана был создан Детский паралимпийский комитет. Основной целью деятельности комитета является обеспечение доступа к спорту детей с ограниченными физическими возможностям, их реабилитация и интеграция в общество.

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, обратитесь в news@mcs.az

Лидер сектора мобильной связи, крупнейший налогоплательщик и инвестор ненефтяного сектора Азербайджана ООО “Azercell Telekom” было основано в 1996 году. В настоящее время 4,8 миллиона абонентов выбирают услуги Azercell. Рыночная доля компании составляет 49%; территориальный охват по стране - 99.2% (исключая 20% оккупированных территорий); охват населения равен 99,8%. Именно Azercell впервые внедрил в стране ряд таких инноваций, как технология GSM, система предоплаты, услуги мобильного интернета, телефонный центр в режиме 24/7(*1111), центры обслуживания абонентов 7/7, Экспресс-офисы Azercell, услуги M2M, технология 4G, мобильный абонентский сервис, онлайн обслуживание и обслуживание абонентов через социальные сети, мобильная электронная подпись «Asan İmza» и т. д. Стремительно развивающаяся сеть 4G Azercell охватывает около 60 регионов страны, включая Баку и Апшеронский полуостров. Согласно результатам исследований, проведенных международными системами анализа качества беспроводной сети и радиосвязи, сеть 4G Azercell продемонстрировала самые высокие показатели среди операторов мобильной связи в Азербайджане. Azercell является единственной компанией в республике и среди стран СНГ, получившей международный золотой сертификат за вклад в развитие человеческих ресурсов “İnvestors İn People".

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Алкогольное предприятие в Азербайджане начнет производство фруктовых водок
Бизнес 17:10
ОБСЕ надеется на активизацию позитивной динамики в процессе переговоров по карабахскому конфликту
Нагорно-карабахский конфликт 16:24
Ж/Д Азербайджана, Узбекистана и стран Центральной Азии обсудили контуры сотрудничества
Бизнес 15:46
ЕС продолжает поддерживать программу реформ Азербайджана — представительство
Политика 14:20
RANA Diving поддержит технические операции в рамках проекта TAP
Энергетика 12:57
Производственное предприятие в Азербайджане завершило разработку новой линейки молочных изделий
Бизнес 10:51
Лента новостей
Внешний товарооборот Турции в сентябре превысил $32 млрд
Турция 17:26
Первый вице-президент Мехрибан Алиева посетила Центр реабилитации для детей с синдромом аутизма в Баку (ФОТО)
Политика 17:24
Первый вице-президент Мехрибан Алиева побывала в яслях-детском саду номер 64 в Наримановском районе Баку (ФОТО)
Политика 17:11
Алкогольное предприятие в Азербайджане начнет производство фруктовых водок
Бизнес 17:10
Производственная мощность ветряной электростанции в Миане (Иран) достигнет 50 МВт
Бизнес 17:09
Узбекистан намерен увеличить экспорт машиностроения, сельхозпродукции, электротехники
Бизнес 17:06
Бакинская фондовая биржа снизила тарифы
Финансы 17:04
В Казахстане перевыполнен план по налоговым поступлениям в госбюджет
Финансы 17:01
БТА расследует ДТП с участием двух автобусов в Сабунчинском районе
Происшествия 17:01