В Баку при поддержке Azercell пройдут V Детские паралимпийские игры

БАКУ /Trend/ - 14 ноября в Абшеронском Олимпийском спортивном комплексе пройдут V Детские паралимпийские игры, организованные Национальным паралимпийским комитетом при поддержке ООО "Azercell Telekom" и представительством ЮНИСЕФ в Азербайджане, сообщает Trend.

Участники из разных регионов нашей страны будут соревноваться в семи видах спорта. Наряду с местными паралимпийцами, за победу будут бороться также атлеты из Грузии. В играх ожидается участие 163 паралимпийцев.

На протяжении своей многолетней деятельности инициатор большого количества социальных проектов "Azercell Telekom”, оказывает поддержку Детскому паралимпийскому комитету с 2014 года. Таким образом, компания способствует интеграции в общество детей и подростков с ограниченными возможностями.

Следует отметить, что в 2013 году впервые в международной практике при Национальном паралимпийском комитете Азербайджана был создан Детский паралимпийский комитет. Основной целью деятельности комитета является обеспечение доступа к спорту детей с ограниченными физическими возможностям, их реабилитация и интеграция в общество.

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Лидер сектора мобильной связи, крупнейший налогоплательщик и инвестор ненефтяного сектора Азербайджана ООО “Azercell Telekom” было основано в 1996 году. В настоящее время 4,8 миллиона абонентов выбирают услуги Azercell. Рыночная доля компании составляет 49%; территориальный охват по стране - 99.2% (исключая 20% оккупированных территорий); охват населения равен 99,8%. Именно Azercell впервые внедрил в стране ряд таких инноваций, как технология GSM, система предоплаты, услуги мобильного интернета, телефонный центр в режиме 24/7(*1111), центры обслуживания абонентов 7/7, Экспресс-офисы Azercell, услуги M2M, технология 4G, мобильный абонентский сервис, онлайн обслуживание и обслуживание абонентов через социальные сети, мобильная электронная подпись «Asan İmza» и т. д. Стремительно развивающаяся сеть 4G Azercell охватывает около 60 регионов страны, включая Баку и Апшеронский полуостров. Согласно результатам исследований, проведенных международными системами анализа качества беспроводной сети и радиосвязи, сеть 4G Azercell продемонстрировала самые высокие показатели среди операторов мобильной связи в Азербайджане. Azercell является единственной компанией в республике и среди стран СНГ, получившей международный золотой сертификат за вклад в развитие человеческих ресурсов “İnvestors İn People".

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