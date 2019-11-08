Электронная база данных содержит свыше 14 тыс. вакансий — минтруда Азербайджана

8 ноября 2019 14:46 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Электронная база данных министерства труда и социальной защиты населения содержит информацию о 14 200 вакантных местах.

Об этом на пресс-конференции сказал замминистра труда и социальной защиты населения Анар Алиев, сообщает в пятницу Trend.

По его словам, в стране ощущается крайняя необходимость в квалифицированной рабочей силе: «Сейчас проводится работа по занесению всех вакансий в электронную базу данных. Также идет анализ того, по каким специальностям ощущается наибольшая потребность в работниках».

Алиев добавил, что лица, подыскивающие работу, и желающие обратиться для участия в программе самозанятости, не собирая документы, и никуда не ходя, могут сделать это через подсистему «занятость» министерства труда и социальной защиты населения: «Будут внедряться специальные индивидуальные программы самозанятости по возвращению безработных на рынок труда. Эта опция доступна в электронной форме в подсистеме «занятость».

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Азербайджане запущена электронная система госуслуг по трудоустройству
Общество 14:37
Семьи шехидов, ветераны Карабахской войны и инвалиды событий 20 Января получили квартиры (ФОТО)
Общество 7 ноября 13:36
Сахиль Бабаев: В 2020 г. ожидается рост выплат населению
Бизнес 5 ноября 14:22
В рамках проекта «Социальные сады» закладываются фруктовые сады еще для 250 семей (ФОТО)
Общество 1 ноября 11:20
В Азербайджане увеличилось количество трудовых договоров
Экономика 16 октября 13:42
В Баку проходит заседание Консультативного совета государств-членов СНГ по труду, занятости и социальной защите населения
Общество 14 октября 12:59
Лента новостей
У берегов Фиджи произошло сильное землетрясение
Другие страны 15:22
Китайская компания Xinle Electrical Appliance заинтересована начать бизнес в Грузии
Финансы 15:21
Резидент Сумгайытского химпромпарка увеличит производство полиэтилена
Финансы 15:20
Квота по приему на работу лиц, относящихся к льготной категории, в Азербайджане будет контролироваться в электронном виде
Общество 15:18
Турция и Россия завершили 3-е совместное патрулирование в Сирии
Турция 15:10
В Грузии запретят продажу нефасованного табака
Бизнес 15:03
В Кутаиси прибыл первый рейс авиакомпании Ryanair
Туризм 14:58
Новый поезд для Бакинского метрополитена будет доставлен в феврале будущего года
Общество 14:58
В Германии прогремел взрыв на шахте
Европа 14:54