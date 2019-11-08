Электронная база данных содержит свыше 14 тыс. вакансий — минтруда Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Электронная база данных министерства труда и социальной защиты населения содержит информацию о 14 200 вакантных местах.

Об этом на пресс-конференции сказал замминистра труда и социальной защиты населения Анар Алиев, сообщает в пятницу Trend.

По его словам, в стране ощущается крайняя необходимость в квалифицированной рабочей силе: «Сейчас проводится работа по занесению всех вакансий в электронную базу данных. Также идет анализ того, по каким специальностям ощущается наибольшая потребность в работниках».

Алиев добавил, что лица, подыскивающие работу, и желающие обратиться для участия в программе самозанятости, не собирая документы, и никуда не ходя, могут сделать это через подсистему «занятость» министерства труда и социальной защиты населения: «Будут внедряться специальные индивидуальные программы самозанятости по возвращению безработных на рынок труда. Эта опция доступна в электронной форме в подсистеме «занятость».

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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