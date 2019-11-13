Роль растительных препаратов при инфекциях мочевыводящих путей

Инфекции мочевыводящих путей (ИМП) -это инфекция в любой части мочевой системы - почках, мочеточниках, мочевом пузыре и мочеиспускательном канале. В структуре инфекционной заболеваемости ИМП занимает второе место, уступая лишь респираторным инфекциям. Большинство инфекций поражают нижние мочевые пути - мочевой пузырь и мочеиспускательный канал. ИМП представляют серьезную проблему для здоровья миллионов людей: ежегодно в Западной Европе регистрируется свыше 10 млн случаев ИМП. При ИМП отмечается высокий уровень рецидивов инфекции, которая принимает хронический характер с частыми обострениями.

Основные причины ИМТ. Чаще инфекция мочевыводящей системы развивается у женщин. Это связано с особенностями строения женской мочеполовой системы. У женщин мочеиспускательный канал короче, что сокращает бактериям путь к мочевому пузырю, где инфекция может развиваться более интенсивно. Наиболее распространённым микробом-возбудителем инфекции мочевыводящей системы является кишечная палочка. Реже воспалительный процесс могут провоцировать хламидии, стрептококки, энтерококки, клебсиеллы, протеи и другие возбудители.

Формы и основные симптомы ИМТ. При воспалении уретры возникает уретрит, при воспалении мочевого пузыря – цистит, при проникновении инфекции в почки – пиелонефрит. Признаки и симптомы при инфекциях мочевыводящих путей: cильное, постоянное желание помочиться, жжение при мочеиспускании, помутнение мочи.

Основные осложнения ИМТ. Включают в себя: рецидивирующие инфекции, особенно у женщин; из-за нелеченного ИМП острая или хроническая инфекция почек (пиелонефрита); повышенный риск родов с низкой массой тела детей; сужение уретры у мужчин от рецидивирующего уретрита.

Лечение и профилактика ИМТ. Часто внутриклеточная концентрация антибиотиков недостаточна для создания бактерицидных концентраций, поэтому антибактериальная терапия неэффективна. Особую роль на персистенцию уропатогенов оказывают фитотерапевтические препараты. В последние годы в урологической практике все шире используются растительные препараты, привлекающие своим природным происхождением. Эффективность применения лекарственных растений доказана не только опытным путем, но и с помощью научно обоснованных биохимических и биологических методов. Kроме того, их привлекательность заключается в низком риске развития осложнений и нежелательных побочных эффектов. Используемые препараты оказывают выраженное антисептическое, спазмолитическое, противовоспалительное действие на мочеполовой тракт, улучшают кровоток и уменьшают проницаемость капилляров почек, обладают диуретическим эффектом, улучшают функцию почек, потенцируют эффект антибактериальной терапии.

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