В Азербайджане вступил в силу госстандарт одноразовых шприцов

БАКУ/Trend/ - В Азербайджане вступил в силу госстандарт по одноразовым шприцам, сообщает во вторник Trend со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения.

Институт стандартизации 27 сентября 2019 года принял госстандарт ISO 7886-1:2017 "Sterile hypodermic syringes for single use — Part 1: Syringes for manual use" (одноразовые стерильные шприцы для инъекций. Часть 1: шприцы для ручного использования), разработанный по международному стандарту.

Стандарт вступил в силу с первого ноября 2019 года.

В связи с этим в Центре аналитической экспертизы было проведено собрание для компаний-экспортеров. На собрании заведующий отделом экспертизы импорта и специалисты проинформировали присутствующих о новом стандарте и документах, необходимых при импорте шприцов.

