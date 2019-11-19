В Азербайджане вступил в силу госстандарт одноразовых шприцов

19 ноября 2019 15:46 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В Азербайджане вступил в силу госстандарт по одноразовым шприцам, сообщает во вторник Trend со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения.

Институт стандартизации 27 сентября 2019 года принял госстандарт ISO 7886-1:2017 "Sterile hypodermic syringes for single use — Part 1: Syringes for manual use" (одноразовые стерильные шприцы для инъекций. Часть 1: шприцы для ручного использования), разработанный по международному стандарту.

Стандарт вступил в силу с первого ноября 2019 года.

В связи с этим в Центре аналитической экспертизы было проведено собрание для компаний-экспортеров. На собрании заведующий отделом экспертизы импорта и специалисты проинформировали присутствующих о новом стандарте и документах, необходимых при импорте шприцов.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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