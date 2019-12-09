В Азербайджане будет разработан индекс активного старения

9 декабря 2019 16:20 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Фонд народонаселения ООН и министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана совместно реализуют проект "Создание общества для людей всех возрастов: поощрение благополучия престарелых в Азербайджане путем активного старения". В рамках проекта, который реализуется при финансовой поддержке правительства Азербайджана, предусматривается разработка индекса активного старения.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на министерство, индекс активного старения послужит оценке потенциала активного и здорового старения.

В министерстве труда и социальной защиты населения состоялась встреча с международным экспертом Асгаром Заиди, который посетил Азербайджан в связи с разработкой этого индекса.

Заиди подробно проинформировал участников встречи об индексе активного старения и сообщил, что данный индекс применяется в 35 странах Европы и Юго-Восточной Азии. Он подчеркнул, что Азербайджан – первая страна восточной Европы, которая проявляет интерес к этому индексу.

Заиди также отметил преимущества индекса и сообщил, что обладающие этим индексом страны могут сравнивать свои и зарубежные показатели. В результате можно определить - какие специфические сферы необходимо усовершенствовать, и какой передовой опыт в связи с этим необходимо изучить.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Юсиф Агаев.)

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