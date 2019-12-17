Вокруг "пособия на ребенка" идет общественная кампания - Захид Орудж

17 декабря 2019 16:39 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Можно принять оптимальное решение в вопросе "пособия на ребенка".

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал председатель правления Центра социальных исследований Захид Орудж.

По его словам, в настоящее время вокруг "пособия на ребенка" ведется общественная кампания.

"И этим занимаются такие личности, у которых нет даже фотографии с ребенком. Эти люди так громко разглагольствуют о заботе к детям, что я право поражаюсь. Решения по устранению социальных проблем принимаются и будут продолжены в будущем", - сказал Захид Орудж.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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