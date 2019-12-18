Малейка Аббасзаде: Заменять школу репетиторами неправильно

БАКУ/Trend/ - Заменять школу репетиторами неправильно. Если есть такая тенденция, то ее необходимо пресечь, повысив качество уроков.

Об этом сказала председатель Совета директоров Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Малейка Аббасзаде, сообщает в среду Trend.

Аббасзаде считает, что бороться с этим на законодательном уровне невозможно: «Есть родители, которые хотят, чтобы их дети владели дополнительными иностранными языками или иными дополнительными знаниями, поэтому обращаются к репетиторам. Поэтому пока имеют место такое стремление у родителей, практика репетиторства будет существовать».

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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