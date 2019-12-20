Суд определил меру пресечения в отношении Годжы Самедова

БАКУ /Trend/ - Экс-глава ИВ города Евлах Годжа Самедов предстал перед судом.

Как сообщает в пятницу Trend, в Сабаильском районном суде рассмотрено представление Службы государственной безопасности (СГБ) об избрании меры пресечения. Решением суда в отношении Самедова избрана мера пресечения - арест сроком на четыре месяца.

Отметим, что согласно информации СГБ, возникли обоснованные подозрения относительно многочисленных нарушений закона со стороны Годжи Самедова, проработавшего до ноября 2019 года главой ИВ Евлахского района, и нанесшего, по информации следствия, ущерб правам граждан, интересам государства и общества. Установлено присвоение значительных сумм из средств, выделяемых из госбюджета безработным гражданам, привлеченным к общественным работам, в частности, средства с карт заработных плат, оформленных на имена 133 лиц, которые якобы привлекались к различным работам, обналичивались в окрестных банкоматах подчиненными Годжи Самедова. Имеются обоснованные подозрения в том, что Самедов присвоил таким образом 236 000 манатов, которые были вручены ему лично.

А также, установлено присвоение 616 000 манатов выделенных в 2017-2019 годах из бюджета средств, перечисленных на счета различных компаний под предлогом осуществления работ по благоустройству и строительно-ремонтных работ в городе Евлах. Средства обналичивались руководителями компаний без выполнения каких-либо работ и лично вручались Самедову. С заработных плат работников ИВ города Евлах и связанных структур удерживались проценты для учрежденного им Фонда поддержки семьям шехидов и инвалидам войны, около 8 000 манатов собранных средств ежемесячно вручались лично Самедову. Годжа Самедов, злоупотребляя должностными полномочиями, посредством главного архитектора Отдела архитектуры и строительства ИВ Халида Ахмедова получил крупные взятки у 44 физических и юридических лиц за предоставление соответствующих документов для осуществления строительных работ различного назначения.

Годжа Самедов и другие лица задержаны в качестве подозреваемых в рамках уголовного дела по фактам злоупотребления должностными полномочиями, повторного получения взятки в особо крупных размерах, присвоения и других, возбужденного в Службе государственной безопасности по соответствующим статьям Уголовного кодекса.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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