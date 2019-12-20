В отношении Низамеддина Гулиева избрана мера пресечения - арест

БАКУ /Trend/ - В отношении экс-главы исполнительной власти Агстафинского района Низамеддина Гулиева избрана мера пресечения - арест.

Как сообщает в пятницу Trend, на заседании под председательством судьи Рены Гафаровой рассмотрено представление Службы государственной безопасности (СГБ) об избрании меры пресечения в отношении Гулиева.

Решением суда в отношении Гулиев избрана мера пресечения - арест сроком на четыре месяца.

Далее рассмотрено представление о заместителе экс-главы ИВ Агстафинского района Рамиза Татаров и в его отношении также избрана мера пресечения - арест сроком на четыре месяца.

Отметим, что согласно распространенной СГБ информации, на основании данных о допущении должностными лицами местных исполнительных властей Азербайджана случаев, наносящих ущерб правам граждан, охраняемым законом интересам государства, бросающих тень на деятельность государственных органов, осуществлены комплексные мероприятия по расследования.

Согласно собранным материалам, возникли обоснованные подозрения в регулярном злоупотреблении главой исполнительной власти Агстафинского района Низамеддином Гулиевым должностными полномочиями. Возникли обоснованные подозрения в получении с мая 2019 года Низамеддином Гулиевым через заместителя главы исполнительной власти Рамиза Татарова денежных средств под разными предлогами от должностных лиц местных исполнительных органов и других государственных органов.

Возникли обоснованные подозрения в получении Низамеддином Гулиевым взятки через своего заместителя Рамиза Татарова от лиц, занимающихся индивидуальной предпринимательской деятельностью. Наряду с этим, у следствия возникли обоснованные подозрения в том, что Гулиев вымогал бюджетные средства у руководителей учреждений здравоохранения, образовательных и других структур, присваивал определенную часть государственных средств, а также средств с зарплатных карт малоимущих лиц, занятых в общественных работах.

В ходе осмотра служебных комнат Низамеддина Гулиева и его заместителя Рамиза Татарова были изъяты составленные ими списки полученных от разных людей денежных средств, документы, другие значимые для следствия доказательства.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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