В Загатале для студентов проведен тренинг по методам социального исследования в регионах (ФОТО)

24 декабря 2019 15:54 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - При совместной организации Общественного объединения «Региональное развитие» (ООРР) и Азербайджанского государственного экономического университета (UNEC) в Загатальском филиале UNEC для студентов был проведен тренинг на тему «Методы социального исследования в регионах», сообщает во вторник Trend.

Преподаватели UNEC проинформировали участников о правилах академического письма, определении актуальных научно-исследовательских тем, отборе научных источников, отслеживании научных и практических новшеств, о различных научно-исследовательских методах.

В заключение программы тренинга студенты представят научные статьи, авторы трех лучших из них будут удостоены наград и дипломов.

Проект нацелен на повышение социально-исследовательских знаний и навыков студентов, получающих высшее образование в регионах, развитие у них навыков академического письма, стимулирование интереса к научным исследованиям, а также внесение вклада в воспитание и квалификацию профессиональных кадров экономической направленности в регионах.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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  • В Загатале для студентов проведен тренинг по методам социального исследования в регионах (ФОТО)
  • В Загатале для студентов проведен тренинг по методам социального исследования в регионах (ФОТО)
  • В Загатале для студентов проведен тренинг по методам социального исследования в регионах (ФОТО)
  • В Загатале для студентов проведен тренинг по методам социального исследования в регионах (ФОТО)
  • В Загатале для студентов проведен тренинг по методам социального исследования в регионах (ФОТО)
  • В Загатале для студентов проведен тренинг по методам социального исследования в регионах (ФОТО)
  • В Загатале для студентов проведен тренинг по методам социального исследования в регионах (ФОТО)
  • В Загатале для студентов проведен тренинг по методам социального исследования в регионах (ФОТО)
  • В Загатале для студентов проведен тренинг по методам социального исследования в регионах (ФОТО)
  • В Загатале для студентов проведен тренинг по методам социального исследования в регионах (ФОТО)
  • В Загатале для студентов проведен тренинг по методам социального исследования в регионах (ФОТО)
  • В Загатале для студентов проведен тренинг по методам социального исследования в регионах (ФОТО)
  • В Загатале для студентов проведен тренинг по методам социального исследования в регионах (ФОТО)
  • В Загатале для студентов проведен тренинг по методам социального исследования в регионах (ФОТО)
  • В Загатале для студентов проведен тренинг по методам социального исследования в регионах (ФОТО)
  • В Загатале для студентов проведен тренинг по методам социального исследования в регионах (ФОТО)
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