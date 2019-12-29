Успешно завершен научно-исследовательский проект, совместно реализуемый Бакинской Высшей Школой Нефти и южнокорейской компанией (ФОТО)

29 декабря 2019 12:12 (UTC+04:00)

Успешно завершен научно-исследовательский проект, совместно реализуемый Бакинской Высшей Школой Нефти и южнокорейской компанией

В Бакинской Высшей Школе Нефти (БВШН) состоялась встреча с делегацией из Республики Корея, состоящей из представителей компании HMC и Университета Кунгсунг.

На встрече присутствовали ректор БВШН Эльмар Гасымов, глава делегации, вице-президент компании HMC Пак Габжу, профессора факультета электронной инженерии Университета Кунгсунг Пак Чангсик и Донг Хи Ли, ответственные сотрудники БВШН.

Участники встречи обсудили результаты, полученные по завершении научно-исследовательского проекта по разработке системы контроля первичного обнаружения газа и доступа с использованием замкнутой телевизионной системы (CCTV – closed-circuit television), совместно реализуемого компанией HMC, Университетом Кунгсунг и кафедрой инженерии по автоматизации процессов БВШН при грантовой поддержке Республики Корея.

Целью проекта является создание системы, способной обнаружить даже самые незначительные утечки газа с помощью камер наблюдения последнего поколения и тем самым обеспечивающей экономию средств компаний посредством предотвращения потерь газа. Данная система была апробирована на компрессорных станциях Управления по экспорту газа компании SOCAR. 3D модель станции была интегрирована в центр, расположенный в Бакинской Высшей Школе Нефти.

Приветствуя гостей Э. Гасымов сказал, что он рад вновь видеть представителей компании HMC и Университета Кунгсунг в Бакинской Высшей Школе Нефти. Ректор отметил, что в рамках проекта в кампусе БВШН уже более года функционирует центр, оснащенный оборудованием от компании HMC. Этот центр работает на основе совместных исследовательских проектов Университета Кунгсунг и БВШН. «Я думаю, что проект был успешно реализован, и мы заинтересованы в реализации следующей фазы», - сказал ректор.

Вице-президент компании HMC Пак Габжу отметил, что благодаря сотрудничеству с БВШН эта система была успешно апробирована в Азербайджане и что на следующем этапе проекта готовая продукция будет выпущена на рынок.

Оборудование было успешно протестировано в Корее. Данное оборудование было установлено в Департаменте электричества Кореи и метрополитене Сеула, в результате чего была создана эффективная инфраструктура. В настоящее время мы работаем над предоставлением инфраструктурных услуг», - сказал Пак Габжу, добавив, что компания HMC хочет открыть свой филиал в Азербайджане.

Компания HMC, основанная в 1997 году, специализируется на промышленных системах 4.0 и искусственном интеллекте.

Напомним, что между БВШН и компанией HMC был заключен Меморандум о взаимопонимании. Документ был подписан ректором БВШН Эльмаром Гасымовым и президентом компании HMC Пак Хак Джу.

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  • Успешно завершен научно-исследовательский проект, совместно реализуемый Бакинской Высшей Школой Нефти и южнокорейской компанией (ФОТО)
  • Успешно завершен научно-исследовательский проект, совместно реализуемый Бакинской Высшей Школой Нефти и южнокорейской компанией (ФОТО)
  • Успешно завершен научно-исследовательский проект, совместно реализуемый Бакинской Высшей Школой Нефти и южнокорейской компанией (ФОТО)
  • Успешно завершен научно-исследовательский проект, совместно реализуемый Бакинской Высшей Школой Нефти и южнокорейской компанией (ФОТО)
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