На автомагистралях Баку снижена скорость движения

4 января 2020 19:58 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В связи с наблюдаемыми в Баку дождливыми погодными условиями на всех полосах автомагистралей проспект Гейдара Алиева-аэропорт-Бильгя и Зыхский круг-аэропорт скорость снижена на 20 км/час.

Об этом Trend сообщили в Бакинском транспортном агентстве (БТА). Было отмечено, цель данных мер - обеспечить безопасность движения.

В сообщении говорится, что участникам движения рекомендуется быть осторожными в таких погодных условиях.

"Просьба водителям соблюдать скоростной режим на дорогах, учитывать метеорологические факторы и координироваться с другими участниками движения", - отмечается в сообщении.

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