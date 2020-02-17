В Азербайджане зарегистрированы сотни желающих стать контролерами на экзаменах
БАКУ/Trend/ - С сентября этого года будет запущена система регистрации с целью получения сертификата на осуществление деятельности контролера в экзаменационных залах.
Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ), предыдущая регистрация таких кандидатов была начата в августе прошлого и завершилась 31 января текущего года. В целом было зарегистрировано 947 человек.
Для лиц, которые прошли регистрацию, проводятся тренинги. После этого они сдадут итоговые экзамены. Участники, успешно сдавшие экзамен, будут внесены в соответствующую базу и приглашены на экзамены в качестве контролера.
(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)
Лента новостей
Общественное объединение "Региональное развитие" реализует для волонтеров в Азербайджане проект по менторству
Амбициозные проекты, реализуемые Азербайджаном, - гарантия энергобезопасности Европы - российские эксперты
Джалил Халилов: Мюнхенские дебаты необходимо расценивать как блестящую политическую победу Президента Ильхама Алиева
МЭА: «Южный газовый коридор» будет способствовать дальнейшему росту конкуренции на европейском газовом рынке
В 2019 году СК Азербайджана оплатила лечение онкологических заболеваний на сумму более 150 тыс манатов