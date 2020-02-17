В Азербайджане зарегистрированы сотни желающих стать контролерами на экзаменах

БАКУ/Trend/ - С сентября этого года будет запущена система регистрации с целью получения сертификата на осуществление деятельности контролера в экзаменационных залах.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ), предыдущая регистрация таких кандидатов была начата в августе прошлого и завершилась 31 января текущего года. В целом было зарегистрировано 947 человек.

Для лиц, которые прошли регистрацию, проводятся тренинги. После этого они сдадут итоговые экзамены. Участники, успешно сдавшие экзамен, будут внесены в соответствующую базу и приглашены на экзамены в качестве контролера.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)