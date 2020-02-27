БАКУ /Trend/ - Обнародован размер штрафов за незаконную охоту в Азербайджане.

Как передает в четверг Trend, заведующий сектором министерства экологии и природных ресурсов Арзу Самедова сообщила, что согласно статьям 258 УК и 272.3 Кодекса об административных проступках, за охоту без соответствующего разрешения или в запрещенных местах, запрещенными орудиями и методами предусмотрены штраф в размере от тысячи до двух тысяч манатов, или исправительные работы сроком до года, или лишение свободы сроком до двух лет.

"Согласно законодательству, за незаконную охоту на леопарда предусмотрен штраф в размере 3300, джейрана - 550, бурого медведя - 440, сапсана - 1100, стрепета - 330, дрофу - 550, турача - 330, лебедя - 550 манатов. Если охота на вышеперечисленные виды животных и птиц ведется на территории государственных заповедников или в особо охраняемых зонах национальных парков, то размер штрафа увеличивается втрое", - сказала Самедова.

Директор департамента министерства Хикмет Ализаде призвал занимающихся охотой людей делать это в разрешенных местах. По его словам, для этого есть охотничьи хозяйства и специальные участки для охоты.

"Охота запрещена на территории прифронтовых административных районов, а также на островах Каспийского моря, в зеленых зонах, на расстоянии 1,5 -2 километра от городов и других населенных пунктов, в том числе вокруг курортных зон, на особо охраняемых природных территориях и в санитарно-защитных зонах", - сказал Ализаде

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)