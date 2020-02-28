Армяне избивали и оскорбляли нас еще до сумгайытских событий - депортированный из Армении азербайджанец

Общество 28 февраля 2020 16:08 (UTC+04:00)
Армяне избивали и оскорбляли нас еще до сумгайытских событий - депортированный из Армении азербайджанец

БАКУ/Trend/ - Депортация азербайджанцев из Армении - наших исторических земель - поэтапно осуществлялась несколько раз.

Вопреки ложным заявлениям, последняя депортация азербайджанцев произошла не после, а гораздо раньше сумгайытских событий. Проводя продуманную заранее политику депортации, армяне еще 24 апреля 1983 года совершали нападения на дома азербайджанцев в Улуханлы – центре района Масис (Зангибасар), рядом с Ереваном, разрушали каменные надгробия. В последующие годы армяне полускрыто-полуоткрыто осуществляли свои подготовительные планы к депортации. В результате этой политики активизировавшихся армян группа азербайджанцев была депортирована из Армении после 20 января - еще до того, как произошли сумгайытские события, однако эта информация была скрыта от общественности.

Свидетелем этих событий был 65-летний Имран Намазов, депортированный из Армении в сентябре 1988 года, который поделился с Trend фактами о событиях, произошедших до сумгайытских беспорядков.

Азербайджанцы, проживающие в Армении, притеснялись еще в советское время. Сказав, что еще до установления советской власти его отцы и деды проживали в Амасийском районе Армении, Намазов отметил, что в этом районе обитало больше всего азербайджанцев: "В районе было 29 населенных пунктов, в 25-и из которых проживали исключительно азербайджанцы, в остальных четырех армянских селах - по 30-40 семей. Зато в одном азербайджанском селе было 1500-1800 семей. В райцентре же совместно проживали и азербайджанцы, и армяне. Но коренным населением Амасии все же были азербайджанцы. Армяне были переселены в этот район, чтобы позднее занять руководящие должности. Я знал многих армян, которые были переселены из Азербайджана и других стран в Армению, чтобы потом работать на должностях".

Намазов вспоминает, что до последней депортации в Армении проживало примерно 250 тысяч азербайджанцев, добавив, что среди них больше было лиц с высшим образованием.

По его словам, азербайджанцев в Армении притесняли еще до депортации 1988 года: "В Армении было очень мало школ с обучением на азербайджанском языке. Цель была одна – чтобы азербайджанцы не могли обучаться на своем родном языке. Азербайджанец, который не владел армянским языком, не мог работать ни на какой работе, будь он хоть академиком".

Намазов рассказывает, что работал учителем в Армении, и добавляет, что азербайджанцев не назначали на высокие должности. В государственных органах могли работать только армяне: "Большинство азербайджанцев, проживавших в Армении, получили образование в России, Азербайджане и других постсоветских республиках".

Намазов отметил, что в связи с притеснением азербайджанцев, проживавших в Армении, большинство из тех, которые учились в других странах, по окончанию учебы не возвращались, потому что знали, что не смогут найти там работу и столкнутся с проблемами. С 1985 года армяне стали еще больше притеснять азербайджанцев.

Очевидец сумгайытских событий добавляет, что притеснение азербайджанцев всегда было актуально в советское время, но после 1985 года оно стало ощутимее: "Еще в 1985 году академик А. Аганбекян поднял вопрос по Нагорному Карабаху, о важности его присоединения к Армении. В марте 1985 года после избрания Михаила Горбачева генеральным секретарем ЦК КПСС армяне активизировались в своей политике, стали притеснять высокообразованных азербайджанцев, которые могли бы поднять народ, поэтому они вынуждены были уехать из Армении в Азербайджан, Россию, Украину и другие страны".

Намазов говорит, что до сумгайытских событий и известной депортации 1988 года армяне избивали и оскорбляли азербайджанцев, чтобы запугать их: "В те годы азербайджанцы уже не могли выезжать из своих сел.

Сколько молодых азербайджанцев сумгайытские армяне повесили в их собственных квартирах…"

19 февраля 1988 года в столице Армении – Ереване – начались митинги, вспоминает Намазов: "Лозунгами митингов были "Армения без тюрков", "Армения принадлежит армянам"".

По его словам, после сумгайытских событий азербайджанцам стало невозможно жить в Армении: "Армяне информировали Центральный комитет, что они не смогут совместно проживать с азербайджанцами, поэтому Карабах должен быть присоединен к Армении. В подтверждение этого 27-28 февраля 1988 года армяне учинили сумгайытские события. И проживающие в Сумгайыте армяне переехали в те районы Армении, где жили азербайджанцы".

Намазов вспоминает, что из-за этих событий между сумгайытскими армянами, считающими виновными азербайджанцев, и азербайджанцами, проживающими в Армении, начались столкновения: "После сумгайытских событий советское правительство ввело в райцентр Амасии десятки танков и военнослужащих, которые в действительности играли роль катализатора. То есть, если они видели конфликт между азербайджанцем и армянином, то азербайджанца арестовывали, а армянина отпускали. После сумгайытских событий всех азербайджанцев, которые поехали в Ленинакан – детей, пожилых – либо избивали, либо оскорбляли. Одним словом, поехать туда было невозможно".

Намазов добавляет, что армяне подготовили план, чтобы истребить около 30 тысяч азербайджанцев в районе: "В декабре 1988 года армяне планировали нападение на азербайджанцев, проживающих в Амасии. Однако сильное землетрясение, произошедшее 7 декабря 1988 года, помешало реализации этого плана. Нападение планировалось на 8 декабря, для чего даже были созданы отряды, которым было поручено истребить всех азербайджанцев. К тому времени в районе проживало примерно 30 тысяч азербайджанцев".

В заключении своего рассказа Намазов отметил, что местные азербайджанцы догадались о предстоящем нападении по подготовительным работам: "Армяне, которые тесно общались в районе с азербайджанцами, предупредили их об этих планах. Некоторые армяне, которые были близки со мной, говорили: "Уезжайте, чтобы нас не мучила совесть. Потому что члены партии "Дашнакцютюн" заставляют нас расстрелять тех азербайджанцев, которых вы знаете, и с которыми вы делили хлеб, и мы будем вынуждены это сделать"".

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)

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