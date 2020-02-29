У находящихся на карантине в Баку коронавируса не выявлено - штаб

БАКУ/Trend/ - В анализах, взятых у лиц, содержащихся на карантине в связи с подозрением на коронавирус, новых положительных результатов не выявлено, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Оперативный штаб Кабинета министров Азербайджана.

Дать точную информацию о числе лиц, находящихся на карантине, сложно: "Но особо хотим отметить, что большинство граждан Азербайджана уже вернулось в страну. Однако лица, карантинный срок которых не закончился, еще содержатся под наблюдением. Положительных результатов анализов у них нет. В случае их выявления общественность будет проинформирована об этом. Состояние гражданина России, у которого подтвердился факт коронавируса, стабильное, никаких обострений нет, его лечение продолжается".

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)