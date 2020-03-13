В Академии наук Азербайджана ограничено проведение массовых мероприятий

БАКУ /Trend/ - Руководству учреждений и организаций Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) поручено ограничить проведение массовых мероприятий различного характера при отсутствии серьезной необходимости, регулярно проводить санитарно-дезинфекционные работы в административных зданиях НАНА.

Об этом, как сообщает Trend со ссылкой на НАНА, говорится в подписанном президентом НАНА, академиком Рамизом Мехтиевым указе о профилактических мерах, связанных с коронавирусом.

В документе также даны соответствующие поручения по вопросам проведения просветительской работы среди работников для их немедленного обращения к врачу в случае возникновения признаков респираторного заболевания и других профилактических мерах.

В распоряжении также отражено поручение организовать медицинский пункт в здании Президиума НАНА, а также говорится о необходимости выступлений соответствующих специалистов Отделения биологических и медицинских наук НАНА в средствах массовой информации о методах защиты от коронавируса, о публикации просветительских материалов.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Эльдар Джанашвили)