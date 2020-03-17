Бакинский метрополитен продолжает принимать серьезные меры по борьбе с коронавирусом

БАКУ /Trend/ - В Бакинском метрополитене принимаются серьезные меры по борьбе с коронавирусом.

Об этом во вторник сказал Trend руководитель пресс-службы ЗАО "Бакинский метрополитен" Бахтияр Мамедов.

По его словам, в настоящее время из-за мероприятий в связи с коронавирусом в графике движения поездов нет никаких изменений.

"Поверхности, с которыми чаще контактируют руки в станциях метро, дезинфицируются не менее трех раз в день. Этот вопрос серьезно контролируется. Во время движения поездов со станции "Бакмиль" в депо, двери оставляют в открытом положении для естественной вентиляции салона, далее в депо принимаются профилактические меры согласно требованиями санитарно-гигиенических норм. В течение недели все станции и поезда дезинфицируются как минимум по одному разу", - сказал Мамедов.

Коснувшись вопроса установки оборудования для измерения температуры тела пассажиров на входах и выходах станций метро Мамедов отметил, что пока такого указания не было.

"Мы работаем в тесной координации с Оперативным штабом. Рекомендации и поручения Штаба все требования, связанные с коронавирусом неукоснительно выполняются ", - подчеркнул Бахтияр Мамедов.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)