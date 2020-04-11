Агентство пищевой безопасности Азербайджана о пунктах по забою скота

БАКУ/Trend/ - Агентство пищевой безопасности (АПБ) призывает граждан не пользоваться услугами незаконных пунктов забоя скота, грубо нарушающих требования пищевой безопасности, к активному участию в процессе общественного контроля, информируя о подобных случаях незаконной деятельности по номеру 1003 call-центра Агентства, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Агентство.

АПБ также призвало лиц, занимающихся забоем скота и продажей мяса, осуществлять забой в централизованных цехах.

В Баку стационарные пункты забоя расположены по следующим адресам:

- Низаминский р-н, проспект Г.Алиева, 92, а также ул. Ш.Камилова, 1, и ул. Чобанзаде, 63, 2403 квартал;

- Наримановский р-н, ул. А.Алиева, 26; а также пересечение ул. А.Алиева и Чемензаде;

- Сабунчинский р-н, ул. Айдынбекова, д.2, кв.33; а также пос. Бакиханова, ул. Р.Гамбарова, д. 10, кв. 56; пос. Забрат, ул. Бабека, 110Н;

- Бинагадинский р-н, пос. Баладжары, ул. Ордубади, 1А; а также Шамахинское шоссе, 16, ул.Дж. Хандана, 52С; пос. Дарнагюль, пересечение ул. Ш.Мамедова и Г.Гусейнова;

- Сабаильский р-н, пос. Баилово, ул. Г.Алиева, д. 20;

- Хазарский р-н, пос. Бузовна, масс. Вишневка, ул.Г.Сагиба, д. 27; а также пос. Бина, ул. Р.Ашрафова, д. 20;

- Насиминский р-н, ул. А.Мустафаева,23/24;

- Гарадагский р-н, пос. Локбатан;

- Хатаинский р-н, пос. А.Асланова, д. 6.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)