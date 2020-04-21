Агентства пищевой безопасности провело мониторинги в регионах Азербайджана (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - Агентства пищевой безопасности (АПБ) Азербайджана провело мониторинги просветительского характера в пунктах продажи продуктов питания в Шеки, Товузе и Бейлагане.
Как сообщает вторник Trend со ссылкой на АПБ, сотрудники структуры продолжают мониторинги в пунктах продажи продуктов питания в связи с особым режимом карантина, объявленного в Азербайджане в рамках мер по борьбе с коронавирусом.
В ходе мониторингов сотрудники агентства проверяют в субъектах торговли продовольственными товарами соблюдение требований особого режима карантина, а также методических директив, подготовленных Агентством в данной сфере.
Очередные мониторинги были проведены в пунктах продажи продуктов питания в Шеки, Товузе и Бейлагане совместно с сотрудниками местных исполнительных и правоохранительных органов. В ходе мероприятий предпринимателям были даны рекомендации в связи с содержанием в особых условиях продуктов питания, употребляемых без термической обработки и очистки. В пунктах продажи продуктов питания были размещены подготовленные АПБ печатные материалы просветительского характера.
Отметим, что до этого АПБ подготовило и официально представило субъектам предпринимательства данной отрасли несколько методических директив.
(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)