Ханде Харманджы: Возможна повторная вспышка коронавируса, если не принимать надлежащие меры

БАКУ /Trend/ - Если не принять надлежащие меры, возможна повторная вспышка вируса.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом на сегодняшней пресс-конференции сказала глава представительства Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Азербайджане Ханде Харманджы.

По ее словам, на данном этапе все страны готовятся к отмене карантина, но следует учитывать, что смягчать правила карантина следует с осторожностью.