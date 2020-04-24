Ханде Харманджы: Возможна повторная вспышка коронавируса, если не принимать надлежащие меры

Общество 24 апреля 2020 14:52 (UTC+04:00)
Ханде Харманджы: Возможна повторная вспышка коронавируса, если не принимать надлежащие меры

БАКУ /Trend/ - Если не принять надлежащие меры, возможна повторная вспышка вируса.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом на сегодняшней пресс-конференции сказала глава представительства Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Азербайджане Ханде Харманджы.

По ее словам, на данном этапе все страны готовятся к отмене карантина, но следует учитывать, что смягчать правила карантина следует с осторожностью.

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