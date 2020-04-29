В связи с конкурсом по смене мест работы учителей в Азербайджане ограничения не предусмотрены

БАКУ /Trend/ - В связи с проведением конкурса по перемещению учителей в Азербайджане никакие ограничения из-за коронавируса не предусмотрены. Как и прежде, в конце учебного года будет проведен конкурс по смене мест работы преподавателей.

Об этом сказал заведующий отделом человеческих ресурсов министерства образования Азербайджана Эшги Багиров, передает в среду Trend.

По его словам, вот уже несколько лет, как для учителей, желающих сменить место работы проводится конкурс. Он отметил, что конкурс, осуществляемый в несколько этапов, полностью в электронном формате.

"Все процедуры, начиная с подачи заявок и до ввода в систему какого либо документа, осуществляются полностью электронном формате. Ввиду этого в связи с проведением конкурса по перемещению учителей никакие ограничения не предусмотрены", - сказал Багиров.

Он добавил, что в летние месяцы будет проведен конкурс по приему учителей на работу, и в настоящее время министерство образования принимает меры, необходимые для реализации процесса.

"Общественность будет дополнительно проинформирована. Данные в связи с конкурсом будут отправлены на личные страницы кандидатов. В настоящее время подготовительные работы в рамках конкурса продолжаются", - подытожил Багиров.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)