Центральный таможенный госпиталь оказал помощь малообеспеченным семьям Азербайджана

БАКУ/Trend/ - Cотрудники Центрального таможенного госпиталя внесли свой вклад в акцию помощи малообеспеченным семьям и лицам старше 65 лет в период особого карантинного режима, сообщили Trend в Государством таможенном комитете Азербайджана.

Согласно данным, в рамках этой акции сотрудники Центрального таможенного госпиталя оказали помощь более 80 малообеспеченным семьям, провели врачебное обследование, раздали им продовольственные пакеты, состоящие из необходимых продуктов питания, и порекомендовали оставаться дома в период особого карантинного режима.

"Высококвалифицированные врачи Центрального таможенного госпиталя провели диагностический медицинский осмотр пожилых людей и детей. Тем, у кого были выявлены проблемы со здоровьем, были даны профессиональные медицинские консультации и назначено соответствующее лечение",- отмечается в сообщении.

(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Гюнель Зейналова)