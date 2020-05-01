Проведение занятий в Азербайджане до конца учебного года не предусматривается - минобразования

БАКУ/Trend/ - Министерство образования и Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана распространили совместную информацию.

Как передает в пятницу Trend, согласно распоряжению Кабинета министров от первого мая 2020 года, с целью недопущения распространения на территории Азербайджана коронавируса нового вида (COVİD-19) во всех учебных заведениях на территории республики с четвертого по 31 мая приостановлен учебно-воспитательный процесс и обучение во всех учебных заведениях.

В соответствии с этим постановлением, минобразования и ГЭЦ предоставят общественности дополнительную информацию об итогах анализа и мониторингов в общеобразовательных учебных заведениях, об организации приема в первые классы, переводе учащихся из одного класса в другой, организации выпускных и вступительных экзаменов, организации летней сессии экзаменов в вузах и по другим уровням образования, а также информации о дате, формате и правилах приема на государственную службу и учителей на работу.

С первого июня учебные заведения могут действовать в ограниченном режиме для осуществления мероприятий только по вышеуказанным направлениям. Проведение уроков в учебных заведениях до конца учебного года не предусматривается.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)