В Азербайджане обнародованы детали в связи со вступительными экзаменами по языкам в вузы (версия 2)

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БАКУ/Trend/ - В Азербайджане обнародованы детали в связи с экзаменами по языку обучения и иностранному языку для абитуриентов.

Как сообщает во вторник Trend, в правилах по приему студентов в вузы Азербайджана на 2020-2021 учебный год сказано, что абитуриенты, завершившие обучение в общеобразовательных школах в этом году, и результаты первого тура вступительных экзаменов у которых взяты на основании выпускного экзамена, в ряде случаев в определенные Государственным экзаменационным центром даты дополнительно сдают экзамен по одному или несколько предметам. В таком случае за каждый экзамен они должны внести плату.

Выпускники общеобразовательных учреждений, где обучение не ведется на азербайджанском и русском языках, при предоставлении документов для приема в вузы сдают дополнительный экзамен по азербайджанскому или русскому языкам в соответствии с указанным в заявлении сектором.

Выпускники, желающие сдавать вступительный экзамен по иностранному языку, отличному от языка, по которому они сдавали выпускной экзамен, для участия в конкурсе должны сдать экзамен по этому языку. В таком случае, заполняя электронное заявление, абитуриент должен выбрать в соответствующей графе желаемый язык.

Выпускники общеобразовательных школ, где не преподаются иностранные языки, могут не сдавать этот экзамен, но в таком случае 200 баллов, предусмотренные для этого предмета, распределяются между азербайджанским или русским языками и математикой.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)