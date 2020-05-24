В Азербайджане выявлено 140 новых случаев инфицирования коронавирусом, вылечились 101 человек (версия 2)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане выявлено 140 новых случаев инфицирования коронавирусом, вылечились 101 человек, передает в воскресенье Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

На сегодня в стране выявлено 4 122 случаев инфицирования коронавирусом, вылечились 2 607, скончались 49 человека.

В настоящее время в больницах особого режима продолжается лечение 1 466 человек, из которых состояние 47 оценивается как тяжелое, 58 - средней тяжести, остальные чувствуют себя нормально.

За прошедший период в Азербайджане для выявления коронавируса было проведено 270 739 тестов.