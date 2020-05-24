В Азербайджане выявлено 140 новых случаев инфицирования коронавирусом, вылечились 101 человек (версия 2)
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане выявлено 140 новых случаев инфицирования коронавирусом, вылечились 101 человек, передает в воскресенье Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
На сегодня в стране выявлено 4 122 случаев инфицирования коронавирусом, вылечились 2 607, скончались 49 человека.
В настоящее время в больницах особого режима продолжается лечение 1 466 человек, из которых состояние 47 оценивается как тяжелое, 58 - средней тяжести, остальные чувствуют себя нормально.
За прошедший период в Азербайджане для выявления коронавируса было проведено 270 739 тестов.
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В Азербайджане выявлено 127 новых случаев инфицирования коронавирусом, излечились 107, скончались 3 человека – Оперативный штаб