Завтра в Баку будет до 25 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, вечером будет пасмурно, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Ночью и утром местами туман, юго-западный ветер днем сменится умеренным северо-западным ветром.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 14-16, днем - 21-26, в Баку ночью - 14-16, днем - 23-25 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 761 до 766 миллиметров ртутного столба, относительная влажность составит ночью 70-80, днем - 40-45 процентов.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако ночью на некоторых горных территориях ожидаются грозовые дожди, град. Ночью и утром местами туман, западный ветер местами будет усиливаться.

Ночью -11-16, днем - 26-31 градус тепла, в горах ночью 3-8 градусов мороза, днем – 10-15 градусов тепла.

(Текст: Кямаля Сеидова)