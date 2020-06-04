TƏBİB: Выплата единовременной помощи в 190 манатов не рассматривается
БАКУ/Trend/ - В настоящее время функционируют все сферы деятельности, поэтому выплата единовременной помощи в размере 190 манатов больше не рассматривается.
Об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабмине сказал председатель Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Рамин Байрамлы, сообщает в четверг Trend.
По его словам, с начала новой недели граждане смогут снова приступить к работе.
(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)
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