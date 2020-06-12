Кямран Алиев: Лица, игнорирующие законные требования полиции, могут быть доставлены в отделение

БАКУ /Trend/ - Нарушители ужесточенного режима карантина привлекаются к административной ответственности.

Об этом в ходе брифинга Оперативного штаба сказал начальник отдела по связям с общественностью Главного управления Государственной дорожной полиции МВД полковник полиции Кямран Алиев, передает в пятницу Trend.

"Если нарушитель оказывает сопротивление сотрудникам полиции, он, в соответствии с требованиями законодательства, может быть доставлен в находящее поблизости полицейское отделение", - сказал Алиев.

Напомним, что ужесточенный карантинный режим будет введен с 00:00 часов 14 июня по 06:00 часов 16 июня на территориях гг. Баку, Гянджа, Лянкяран и Сумгайыт, а также Абшеронском, Евлахском, Исмаиллинском, Кюрдамирском и Сальянском районах.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев)