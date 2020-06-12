Оперативный штаб о том, в каких случаях можно покидать место жительства в период ужесточенного режима карантина

БАКУ /Trend/ - В дни ужесточенного режима карантина гражданам можно покидать дома для того, чтобы выбросить мусор в контейнеры для бытовых отходов у подъездов.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказал начальник отдела по связям с общественностью Главного управления Государственной дорожной полиции МВД полковник полиции Кямран Алиев.

"Если контейнеры для бытовых отходов находятся на расстоянии 200-300 метров от дома, то идти туда не разрешается. При выявлении фактов отдаления от дома под предлогом выбросить мусор, граждане будут привлекаться к ответственности за нарушение карантина", - сказал Алиев.

Напомним, что ужесточенный карантинный режим будет введен с 00:00 часов 14 июня по 06:00 часов 16 июня на территориях гг. Баку, Гянджа, Лянкяран и Сумгайыт, а также Абшеронском, Евлахском, Исмаиллинском, Кюрамирском и Сальянском районах.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев)