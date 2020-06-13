В Азербайджане изменен формат представления документов учителей, меняющих место работы

БАКУ/Trend/ - В Азербайджане изменен формат представления документов учителей, успешно прошедших конкурс по смене мест работы.

Об этом сказал заместитель завотделом по человеческим ресурсам минобразования Мурад Джамалзаде, сообщает в субботу Trend.

По его словам, успешно прошедшие конкурс должны будут представить документы в Центры человеческих ресурсов Института образования: "В связи с пандемией этот процесс этот процесс будет несколько видоизменен, и в физическом присутствии лиц необходимости не будет. Информация об этом будет представлена после объявления результатов 17 июня".

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)