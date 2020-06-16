Инфекционист: Ожидается, что строгие карантинные меры в Азербайджане, как и в Турции, дадут положительные результаты

БАКУ/Trend/ - Учитывая положительные результаты строгих карантинных мер по выходным и частично в другие дни в Турции и других странах, ожидается, что эти ограничения покажут свою эффективность и в Азербайджане.

Об этом сказал Trend профессор, доктор медицинских наук Адиль Аллахвердиев.

По его словам, в марте-апреле в Турции коронавирусом заразились более 2500 человек. В течение дня от вируса погибали более ста человек. Однако в результате принятых мер число людей, зараженных вирусом в Турции, за день сократилось до 900-1100, а число смертей - до 23-25.

Врач считает, что ситуация в Турции ухудшилась бы, если бы не применялись строгие карантинные меры:

"Вирус распространяется воздушно-капельным путем, поэтому чем меньше людей собирается вместе, тем меньше вероятность передачи инфекции. Число людей, посещающих торговые центры по выходным, увеличивается, поскольку большинство рабочих мест в эти дни закрыты. Это увеличивает риск заражения".

Аллахвердиев отметил, что, несмотря на то, что прошло пять месяцев, пандемия коронавируса по-прежнему актуальна:

"Для лечения этой болезни пока не разработана конкретная вакцина или лекарственное средство. С другой стороны, считалось, что заболеваемость может быть снижена в течение летних месяцев. Однако стало ясно, что это иллюзия, и что высокая температура воздуха не поспособствовала исчезновению болезни. Кроме того, считалось, что вирус будет мутировать и инфекция скоро исчезнет. Однако и после его мутации никаких изменений не наблюдалось. Поэтому в данном контексте карантинные мероприятия проводятся в Турции, а также в Азербайджане в соответствии с эпидемиологическими правилами".

По словам специалиста по инфекционным заболеваниям, карантинные меры преследуют только одну цель - уменьшить контакт людей друг с другом, таким образом предотвратив распространение заболевания:

«Исследования в Ирландии и других странах показали, что категория молодых граждан больше всего способствует распространению этого заболевания. Поэтому наиболее сложными задачами в борьбе с заболеванием являются выявление молодых людей, которые являются носителями вируса, а также пресечение распространения вируса. По этой причине в Турции уже некоторое время запрещено выходить на улицу лицам в возрасте до 20 лет, а также старше 65 лет. Люди должны оставаться дома, чтобы избежать инфицирования коронавирусом. В связи с этим в Турции были введены эти ограничения, в том числе не выходить из дома по выходным, а иногда даже в течение 3-4 дней. Население следует этим требованиям. Мы бы хотели, чтобы люди в Азербайджане тоже с пониманием восприняли эти меры и следовали им".