Названы причины стока морской воды Каспия в реку Кура (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Исследователи Института географии имени академика Гасана Алиева Национальной академии наук Азербайджана выявили несколько причин, по которым уровень воды в Куре снизился и морская вода заполнила речную долину.

Как сообщили во вторник Trend в Институте, первая причина связана с эрозией дна в нижнем течении реки и снижением дна долины реки ниже уровня моря в связи с периодическим колебанием уровня Каспийского моря, вторая причина - резкое снижение отложений на дне данного участка реки Кура.

Третья причина - образование складок из горных пород под воздействием поднятия рельефа русла реки в Хыллы и изменение эрозионных процессов в русле. Четвертая причина - заполнение русла реки за счет стока морской воды в устье реки Куры под влиянием восточных, северо-восточных и юго-восточных ветров, характерных для Нефтчалинского побережья Каспийского моря, пятая - воздействие песчаных и гравийных карьеров вдоль рек Кура и Араз, а также на притоках Куры, шестая - неправильное управление соотношением между водным потенциалом реки и потреблением, и другие причины.

Цель группы заключалась в анализе проблемы с водой, возникшей в низовьях Куры, расследовании причин проблемы и разработке рекомендуемых мер.

Ученые в июне, то есть в начале летнего сезона, когда растет потребность в воде, наблюдали резкое снижение уровня воды главной водной артерии Азербайджана - Куры, а также то, что морской водой был заполнен участок, начиная с пункта Хыллы Нефтчалинского района вплоть до устья реки.

Ученые сообщили, что эта ситуация создала серьезные проблемы в водоснабжении в густонаселенных дельте реки и прилегающих районах. Между пунктом Хыллы и городом Сальян река Кура протекает в виде речной воды, смешанной с морской или, хотя и в малом объеме, но все же в виде речной воды. Если раньше на данном участке реки ее ширина составляла 100-150 метров, в настоящее время в связи со снижением уровня воды ширина реки в некоторых местах уменьшилась до 4-5 метров. На протяжении всего русла образовались продолговатые островки. В некоторых местах аккумулятивные берега русла реки полностью освободились от воды. Данный процесс также наблюдается в Сабирабадском районе и реке Араз.

Все эти проблемы делают необходимым проведение комплексных гидрологических, климатических, гидрогеологических, геоморфологических, ландшафтных и гидроэкономических исследований.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)