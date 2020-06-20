TƏBİB: В последнее время люди заражаются при передаче вируса внутри семьи

БАКУ/Trend/ - В Азербайджане в последнее время люди заражаются в результате передачи вируса внутри семьи.

Об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказала заведующая отделом Объединения по управлению территориальными медицинскими подразделениями (TƏBİB) Ягут Гараева.

По ее словам, несмотря на введенные кратковременные ограничения, жители оранжевых кластеров, где высокое число инфицированных, отправились в регионы, где этот показатель низкий.

"Порой нам говорят, что кратковременные ограничения не дали результата. Но каждый должен понять, что в сложившейся ситуации следует продемонстрировать солидарность.

На прошлой неделе в течение двух дней были введены ограничения, но мы увидели, что люди направились в районы, где число инфицированных было небольшим. К нам начали поступать обращения, что в результате этого и там ситуация осложняется. Это нам говорили рядовые граждане", - добавила она.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)