В 19 регионах Азербайджана 24-25 июня будут проведены экзамены

БАКУ /Trend/ - Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) 24-25 июня проведет очередные выпускные (приемные) экзамены для 9-х и 11-х классов, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Центр.

Экзамены начинаются в 11:00 часов.

Допуск завершается за 15 минут до начала экзамена – в 10:45. Опоздавшие не будут допущены к экзамену.

Экзамены пройдут в 19 городах и районах республики.

На экзамен необходимо прийти в медицинской маске, которая должна полностью прикрывать нос, рот и подбородок. Снимать маску запрещено, она должны использоваться на протяжении всего процесса - от пропускного пункта до выхода из здания, где был проведен экзамен.

Ученики (абитуриенты) должны распечатать пропускной лист на экзамен и декларацию о здоровье, которая подписывается самим абитуриентом. Ввиду того, что пропускной лист остается у сдающего экзамен лица, а декларация сдается контролеру, они должны быть напечатаны на разных листах. Наряду с вышеуказанными документами они также должны иметь при себе удостоверение личности, иностранцы и лица без гражданства иметь разрешение, выданное Государственной миграционной службой, иностранные граждане и члены их семей, имеющие статус беженца, - подтверждающий это документ, участники, у которых нет удостоверения личности с фотографией, должны предоставить справку, выданную учебным заведением, с вклеенными фотографиями (фотография участника размером 3х4 см с подтверждающей печатью).

В экзаменах 24 июня планируется участие 8 712, 25 июня - 10 519 человек.

В качестве меры предосторожности температура участников, входящих в здание для сдачи экзамена, будет проверяться электронным термометром дистанционно. Лица с температурой тела ниже 37 градусов допускаются к сдаче экзамена.

На входе в здание абитуриент обязан поддерживать социальную дистанцию во время проверки, предоставить удостоверение личности лицевой стороной таким образом, чтобы его мог видеть сотрудник ГЭЦ, и временно снять маску, чтобы показать лицо.

Еще раз напоминаем, что в связи с ужесточением карантина в Баку, Сумгайыте, Гяндже, Лянкяране, Масаллы, Джалилабаде и Абшеронском районе в этих городах и районах 24 и 25 июня экзамены проведены не будут. Они будут организованы по истечении ужесточенного режима.

Напомним, что с 00:00 часов 21 июня по 06:00 часов 5 июля на вышеуказанных территориях введен ужесточенный режим карантина.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)