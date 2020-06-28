Фактическая погода: Местами прошли дожди

БАКУ /Trend/ - До утра 28 июня в некоторых местах наблюдались молнии, местами пошли дожди.

Как сообщили Trend в Национальной службе гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, количество выпавших осадков составило: в Гедабеке - 10 мм, в Дашкесае, Нахчыване - 8 мм, в Гёйгёле - 6 мм, в Шахдаге - 5 мм, в Тартаре, Агдаме, Садараке - 3 мм, в Шаруре, Шахбузе, Агдаре (Ордубад), Зардабе, Лерике, балакяне - 2 мм, в Гяндже, Шамкире, Товузе, Загатале, Халтане, Барде, Имишли, Сарыбаше (Гах), Хыналыге, Ярдымлы - 1 мм. В утренние часы в Баку и на Абшеронском прошли дожди с грозами. Ветер постепенно стал умеренным.

Температура была ниже климатической нормы на 1,7 градуса, максимальная температура в Баку и на Абшеронском полуострове составила 24-27, в низменных районах 24-28, в горных районах до 16, в Нахчыване 29-32 градусов тепла.

(Текст: Али Гасымов)