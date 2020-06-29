Завтра в Баку будет до 30 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - В Баку и на Абшеронском полуострове завтра преимущественно без осадков, ожидается южный ветер, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана.

На Абшеронском полуострове ночью - 18-22, днем - 27-31, в Баку ночью - 19-21, днем - 28-30 градусов тепла.

Атмосферное давление будет ниже нормы и составит 755 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью - 65-75, днем - 54-55 процентов.

Температура морской воды на северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) составит 21-22, южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль и Шихово) – 23-24 градуса тепла.

К вечеру в некоторых северных и западных районах страны ожидаются грозовые дожди, град. Ветер восточный, с усилением.

Ночью - 15-20, днем - 30-35, в горах ночью 9-14, днем - 18-23 градуса тепла.

(Текст: Кямаля Сеидова)