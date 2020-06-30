Когда будет готова вакцина против коронавируса?

БАКУ /Trend/ - Разработка и продажа вакцины - долгий процесс.

Об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабмине сказала завотделом контроля и профилактики болезней TƏBİB Ягут Гараева, сообщает во вторник Trend.

По ее словам, в настоящее время разработка вакцины в связи с этим заболеванием продолжается: "Нет фактов, подтверждающих, о вакцина уже создана в какой-либо стране. После разработки первых пробных версий вакцины необходимо будет изучить ее влияние на организм. Пока еще применение пробных прививок не началось. Об этом пока рано говорить".

(Текст: Фидан Бабаева. Редактор: Ровшан Гусейнов)