В Азербайджане к административной ответственности привлечены 1 482 человека

БАКУ /Trend/ - За нарушение ужесточенного карантинного режима, введенного на территории Баку, Сумгайыта, Гянджи, Лянкярана, Евлаха, Масаллы, Гёранбоя, Гёкгёля, Мингячевира, Джалилабада, а также Абшеронского, Бардинского, Хачмазского, Самухского, Сиязанского и Шекинского районов для предотвращения распространения коронавирусной инфекции (COVİD-19), с 00.00 часов 6 июля по 00.00 часов 7 июля были привлечены к ответственности по ст. 211.1 Кодекса об административных проступках 1 332 человека, находившихся в транспортных средствах, за неиспользование средств индивидуальной защиты в такси и автобусах по ст. 211.2 – 149 человек, в том числе один человек по ст. 211.3 (за повторное совершение подобных действий в течение года), сообщает во вторник Trend со ссылкой на Главное управление Государственной дорожной полиции (ГУГДП).

В целом, к административной ответственности были привлечены 1 482 человека.

За указанный период с поста, расположенного на 52 км дороги Баку-Губа, возвращены 100 транспортных средств, в том числе 40 движущихся в направлении районов, 60 - в направлении столицы. С поста, расположенного на 31 км дороги Баку-Шамахы-Евлах возвращены 85 транспортных средств, в том числе 40 движущихся в направлении районов, 45 - в направлении столицы. С поста, расположенного на 65 км дороги Баку-Газах-Грузия возвращены 120 транспортных средства, в том числе 70 движущихся в направлении районов, 50 - в направлении столицы.

(Текст: Кямаля Сеидова.)