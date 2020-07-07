Служба "103" в Баку работает по вызовам, не связанным с коронавируом, в обычном порядке

БАКУ /Trend/ - В работе Службы скорой и неотложной медицинской помощи "103" в Баку никаких изменений по вызовам, не связанным с COVİD-19, сказал во вторник Trend член Рабочей группы, созданной Минздравом для оказания помощи TƏBİB по устранению проблем, возникающих в борьбе с пандемией Набиль Сеидов.

По его словам, граждане, как и прежде могут обращаться на станцию скорой помощи с вызовами: "Служба "103" работает по тем же протоколам и правилам. Никаких изменений нет. В настоящее время поликлиники Баку проводят тестирование на COVİD-19. В других регионах обращения о сдаче тестов осуществляются только посредством Службы "103" или "горячей линии - 1542" Госагентства по обязательному медицинскому страхованию".

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: )