Главный тренер сборной Азербайджана Мариана Василева сделала важный шаг в реализации мечты юной гимнастки из Никарагуа

БАКУ /Trend/ - Главный тренер сборной Азербайджана по художественной гимнастике, член Исполнительного комитета Федерации гимнастики Азербайджана (AGF) Мариана Василева сделала подарок юной гимнастке из Никарагуа, который ее очень обрадовал, сообщает Trend со ссылкой на сайт AGF.

Так, посмотрев видеоролик юной гимнастки по имени София Эстрада, где она тренировалась с предметами, сделанными из пластиковых бутылок и труб, Мариана Василева решила подарить ей комплект настоящих предметов для художественной гимнастики.

Гимнастка из Никарагуа вскоре получила свои предметы, о которых давно мечтала. Она с большим энтузиазмом будет пользоваться ими.

Отметим, что на интернет-сайте Олимпийского комитета Никарагуа опубликована статья, которую мы представляем ниже.

"Вслед за желанием…

Наша гимнастка получила подарок от Азербайджана.

В этот четверг 30 июля главный тренер Азербайджана по художественной гимнастике Марина Василева подарила гимнастке из Никарагуа Софии Эстраде комплект предметов (скакалка, мяч, булавы, лента) и костюм для соревнований. Все началось с того, что Федерации гимнастики Никарагуа, поделилась видео, в котором были представлены булавы, изготовленные из пластиковых бутылок и труб с помощью матери Софии для онлайн-тренировки.

Василева, которая также является членом Исполнительного комитета Федерации гимнастики Азербайджана, через несколько минут после просмотра ролика связалась с ней и сказала, что хочет подарить гимнастке все необходимые предметы и принадлежности для тренировок и соревнований.

Президент Федерации гимнастики Никарагуа Кения Эррера заявила, что главный тренер хочет, чтобы юная гимнастка воплотила свою мечту в жизнь, и у нее будет возможность поехать на сборы в Евразию, где гимнастика находится на высоком уровне. 12-летняя спортсменка из Сьюдад-Сандино с семи лет занималась балетом благодаря своей гибкости. В феврале этого года она решила попробовать свои силы в художественной гимнастике, не подозревая, что вскоре влюбится в этот вид спорта.

Спортсменка, воодушевлённая полученным подарком, тренируется не жалея сил, с одной лишь целью — стать хорошей гимнасткой, достойно представить Никарагуа и завоевать золотую медаль для своей страны на международных соревнованиях", - отмечается в сообщении.