В Азербайджане за сутки от коронавируса выздоровел 221 человек (версия 2)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 17:28)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за сутки выявлено 103 новых случая инфицирования коронавирусом, выздоровел 221, скончались четыре человека, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

На сегодня в стране выявлено 34 018 случаев инфицирования коронавирусом, выздоровели 31 490, скончались 504 человека. Число активных больных коронавирусом - 2 024 человека.

За минувшие сутки в Азербайджане для выявления коронавируса было проведено 7 969, в целом же – 820 002 теста.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)