Возвращенные из Ирака 125 детей привлечены к школьному обучению — Госкомитет Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Государственный комитет по проблемам семьи, женщин и детей продолжает деятельность с целью привлечения детей, репатриированных в Азербайджан из Ирака в 2018-2020 годах и являющихся гражданами страны, к образованию в период пандемии, ведению удаленной психологической, правовой и социальной работы с детьми и их приемными семьями.

Как сообщили в среду Trend в Госкомитете, в этом году процесс привлечения к обучению детей, возвращенных в страну, осуществляется совместными усилиями Комитета, министерства образования, Азербайджанского отделения Детского фонда ООН(ЮНИСЕФ) и Азербайджанского отделения Международного комитета Красного Креста.

В этом году 125 из репатриированных детей в возрасте от 5 до 14 лет в соответствии с базовым уровнем знаний начали обучение по пяти уровням (подготовительные, 1, 2, 3 и 4 классы). Для детей в в 24 группах по 5-6 детей в каждой проводятся онлайн-уроки трижды в неделю по 3 часа. В соответствии с учебной программой преподается азербайджанский язык и математика, развивается общее мировоззрение. В начале учебного года планируется переоценить уровень знаний детей и распределить их в общие классы с учетом возраста. Ввиду того, что обучение детей совместно со сверстниками оказывает значительное влияние на их психоэмоциональное развитие и социализацию, эти факторы также принимаются во внимание при выборе формы обучения, сказали в ведомстве.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)