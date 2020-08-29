Бакметрополитен не будет работать до 15 сентября
БАКУ /Trend/ - Премьер-министр Али Асадов подписал постановление о продлении особого карантинного режима до 00:00 часов 30 сентября, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Кабмин.
Согласно постановлению, срок приостановления деятельности Бакинского метрополитена продлевается до 15 сентября 2020 года.
(Текст: Кямаля Сеидова.)
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