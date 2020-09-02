В Азербайджане проводится прием заявлений по рассмотрению результатов экзаменов в вузы
БАКУ /Trend/ - Начался прием электронных заявлений для рассмотрения обращений по результатам приемных экзаменов, проведенных 14 и 21 августа, сообщает в среду Trend со ссылкой на Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ).
Желающие обратиться в апелляционную комиссию должны до 3 сентября заполнить форму электронного заявления на сайте apelyasiya.dim.gov.az и пройти регистрацию.
Лица, не прошедшие регистрацию в указанный срок, не смогут потом обратиться для апелляции.
По завершении рассмотрения обращения на электронный адрес или номер телефона, указанный в заявлении, будет отправлена информация о дне проведения обсуждения в связи с поданной апелляцией.
В апелляционном обсуждении важно участие абитуриента. Также может участвовать один из его родителей. На обсуждение заявления (обращения) каждого абитуриента отводится не более 15 минут.
(Текст: Кямаля Сеидова)