В Азербайджане выявлен 161 новый случай инфицирования коронавирусом, выздоровели 146 человек

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлен 161 новый случай инфицирования коронавирусом, выздоровели 146 человек, скончались двое, передает в субботу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

На сегодня в стране выявлено 37 192 случая инфицирования коронавирусом, выздоровели 34 565, скончались 545 человек. Число активных больных коронавирусом - 2 082 человека.

За минувшие сутки в Азербайджане для выявления коронавируса было проведено 7 179, в целом – 956 492 теста.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)