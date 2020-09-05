В Азербайджане выявлен 161 новый случай инфицирования коронавирусом, выздоровели 146 человек
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлен 161 новый случай инфицирования коронавирусом, выздоровели 146 человек, скончались двое, передает в субботу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
На сегодня в стране выявлено 37 192 случая инфицирования коронавирусом, выздоровели 34 565, скончались 545 человек. Число активных больных коронавирусом - 2 082 человека.
За минувшие сутки в Азербайджане для выявления коронавируса было проведено 7 179, в целом – 956 492 теста.
(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)
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