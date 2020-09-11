В Гедабеке и Товузе, в рамках проекта по развитию спорта в селах, школьникам раздали футбольные формы и мячи (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Гедабеке состоялось очередное мероприятие в рамках проекта "Давайте развивать спорт в селах".

Как передает в пятницу Trend, проект реализуется с целью выполнения рекомендаций по развитию спорта в селах, данных Президентом Ильхамом Алиевым во время встречи со спортсменами в Национальном олимпийском комитете Азербайджана 29 декабря 2019 года.

В рамках проекта, с целью повышения интереса к футболу 50 школьникам приграничных сел района розданы спортивные формы и мячи.

В мероприятии приняли участие глава ИВ власти Гедабекского района Ибрагим Мустафаев, депутаты Милли Меджлиса (парламента) Арзу Нагиев, Рауф Алиев, Сабир Гаджиев, Севиндж Гусейнова и другие официальные лица.

Аналогичное мероприятие также было организовано в Товузском районе.

В рамках проекта, с целью повышения интереса к футболу 50 школьникам приграничных сел района были розданы спортивные формы и мячи.

В мероприятии приняли участие вице-президент АФФА, президент Азербайджанской федерации детского и молодежного футбола, депутат Милли Меджлиса Рауф Алиев, депутаты Арзу Нагиев, Ганира Пашаева, Сабир Гаджиев, Тамам Джафарова и другие официальные лица.

(Текст: Турал Гараджаев)