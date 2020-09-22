Комитет по аграрной политике Милли Меджлиса принял план работы на период осенней сессии (ФОТО)

Общество 22 сентября 2020 14:34 (UTC+04:00)
Комитет по аграрной политике Милли Меджлиса принял план работы на период осенней сессии (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Сегодня состоялось первое заседание Комитета по аграрной политике Милли Меджлиса (парламент) в рамках осенней сессии 2020 года.

Как передает во вторник Trend, председатель Комитета Тахир Рзаев поздравил коллег по случаю начала новой сессии и пожелал им успехов в предстоящей осенней сессии.

Далее Рзаев отчитался по итогам работы, проделанной комитетом в рамках весенней и внеочередной сессий 2020 года. Было подчеркнуто, что за прошедший период проведено семь заседаний, обсуждено 17 вопросов. В рамках этой работы в комитете рассмотрены и рекомендованы для обсуждения в пленарном заседании Милли Меджлиса законопроекты о внесении изменений в закон "О производственных и бытовых отходах", "О животном мире", "Об экологической безопасности", "О водном хозяйстве муниципалитетов", "Об охоте", "О ветеринарии", "О фитосанитарном контроле", "О продуктах питания", "О получении информации об окружающей среде", "Об аренде земли", "О земельной реформе", "О земельном рынке", "О государственном земельном кадастре, мониторинге земель и землеустройстве", также в Земельный кодекс, Кодекс об административных проступках и Гражданский кодекс. Большинство из этих законопроектов были приняты.

В поступившие в период сессии более 30 предложений, заявлений и жалоб были рассмотрены, были приняты и удовлетворены, а некоторые отправлены в соответствующие организации для расследования. В течение отчетного периода члены комиссии периодически информировали избирателей о достижениях страны в политической и экономической сферах, выступая на различных мероприятиях и в СМИ. Отчет был признан удовлетворительным.

Далее был обсужден план работы комитета в период осенней сессии 2020 года. Было отмечено, что в план внесены вопросы в связи с обсуждением документов, поступивших в порядке законодательной инициативы от Президента Азербайджана, Верховного суда, Генерального прокурора, депутатов Милли Меджлиса, Верховного меджлиса Нахчыванской АР, подготовкой законопроекта "О пищевой безопасности", а также поправки и изменения в ряд законодательных актов.

Депутаты Эльдар Ибрагимов, Джаваншир Пашазаде, Игбал Мамедов, Айдын Гусейнов, Азер Бадамов, Мушфиг Джафаров, Эмин Гаджиев высказали свои взгляды и предложения по документам, которые будут обсуждаться.В заключение план деятельности был утвержден.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Комитет по аграрной политике Милли Меджлиса принял план работы на период осенней сессии (ФОТО) - Gallery Image
Комитет по аграрной политике Милли Меджлиса принял план работы на период осенней сессии (ФОТО) - Gallery Image
Комитет по аграрной политике Милли Меджлиса принял план работы на период осенней сессии (ФОТО) - Gallery Image
Комитет по аграрной политике Милли Меджлиса принял план работы на период осенней сессии (ФОТО) - Gallery Image
Комитет по аграрной политике Милли Меджлиса принял план работы на период осенней сессии (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Комитет по аграрной политике Милли Меджлиса принял план работы на период осенней сессии (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Комитет по аграрной политике Милли Меджлиса принял план работы на период осенней сессии (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Комитет по аграрной политике Милли Меджлиса принял план работы на период осенней сессии (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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