В Азербайджане запущен «Электронный водный портал» (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В соответствии с указом Президента Азербайджана Ильхама Алиева "О некоторых мерах в сфере обеспечения электронных услуг государственных органов" запущен Электронный водный портал ОАО «Азерсу» (http://e-su.az).

Как сообщили Trend в «Азерсу» 24 сентября на брифинге, посвященном презентации портала, начальник департамента электронного управления и современных технологий ОАО «Азерсу» Эмиль Ахмедов сказал, что данная система впервые применяется в сфере ЖКХ. Портал доступен гражданам с сентября этого года. Многие электронные услуги, реализуемые ОАО «Азерсу», интегрированы на единой платформе портала. Эта система также важна с точки зрения сведения к минимуму общения граждан и официальных лиц.

Доступ к "Электронному водному порталу" осуществляется через Asan Login. После входа в систему записывается код абонента, номер его телефона и адрес электронной почты. С учетом, что система интегрирована в портал электронного правительства, при регистрации информация о пользователе сразу появляется в системе.

На портале можно получать уведомления и оплачивать услуги за пользование питьевой водой и утилизацию сточных вод. В то же время абоненты могут получать информацию обо всех своих платежах через систему. Это также позволяет прояснить спорные вопросы, связанные с будущими платежами. Через портал потребители по группе "население" могут получать уведомления, предоставляя показания механических счетчиков. В будущем на портале появится возможность приобрести технические условия, проверить образцы воды, зарегистрировать новых пользователей.

Система также позволяет отслеживать состояние исполнения обращений, адресованных ОАО «Азерсу». Таким образом, граждане могут в онлайн-режиме следить за исполнением своих обращений в ведомство со дня их подачи. Они также смогут получать информацию о текущем этапе обращения, дате последнего исполнения и ответственных лицах. В случае, если для рассмотрения обращений требуется дополнительное время, гражданина информируют об этом онлайн.

На портале создана возможность "онлайн-чата" для граждан, которые могут пользоваться этой возможностью круглосуточно.

В настоящее время некоторые услуги системы активны в пилотном режиме. На портале регулярно проводится работа по расширению спектра предоставляемых услуг. Со следующего года будет запущена его мобильная версия.

(Текст: Жаля Гасымова)